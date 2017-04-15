وقعت اشتباكات عنيفة بين عدد من المؤيدين والمعارضين، للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم السبت، خلال تجمع فى بيركلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أسفر عن سقوط إصابات بين المتظاهرين.

واحتشد المعارضين والمؤيدين للرئيس الأمريكى، فى حوالى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى للولايات المتحدة، فى بيركلى، وذلك تزامنا مع استعداد الآلاف من الأمريكيين للنزول إلى الشوارع فى أنحاء الولايات المتحدة وخارجها للضغط على الرئيس ترامب للكشف عن سجلاته الضريبية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن شرطة بيركلى اعتقلت 4 من المتظاهرين بعد تدخل قوات مكافحة الشغب، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.

فيما خطط منظمو “مسيرة الضرائب” لإقامة تجمعات ومسيرات فى أكثر من 150 مدينة من بينها نيويورك وواشنطن ولوس أنجليس ومدن فى أوروبا واليابان ونيوزيلندا.

ورفض ترامب بإصرار الكشف عن سجلاته الضريبية سواء أثناء الفترة التى كان فيها مرشحا أو بعد توليه الرئاسة متعللا بمراجعة جارية من دائرة الإيرادات الداخلية.