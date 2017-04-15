أكد بنيامين اوسان حارس مرمى فريق كامبالا سيتي الاوغندي ، ان فريق المصري فريق كبير ويتمنى له النجاح في القادم ، مضيفا ان المدير الفني حذرهم من لاعبي المصري لانهم يمتلكون المهارة واللياقه العالية وصغر السن.

وأضاف “اوسان ” خلال تصريحاته عقب مباراة المصري الذي فاز بها كامبالا سيتي جاء على فضائية اون سبورت انه كان شغوفا لالتقاط صورة مع حسام حسن المدير الفني للمصري ، مشيرا الى انه متابع جيد وقديم للتوءم من فترة طويلة وخاصة “حسام” ، وقال انه تابع بعينه ردود افعال المدير الفني بعد كل ركلة لشهرته في افريقيا.

وفاز كمبالا سيتي على فريق المصري بضربات الجزاء الترجيحية ليتأهل كمبالا الي دوري المجموعات.