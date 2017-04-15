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أب وابنه يطعنان قسا رفض مباركتهما في كنيسة باليونان
الشرطة اليونانية

أب وابنه يطعنان قسا رفض مباركتهما في كنيسة باليونان

السبت، 15 ابريل 2017 10:38 م
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تعرض قسّ لعملية طعن بالسكين من قبل أب وابنه عقب رفضه مباركتهما في كنيسة باليونان.
وذكرت وسائل إعلام يونانية، اليوم السبت، أن جدال نشب بين قس في كنيسة بلدة “كليدي” التابعة لمدينة “إيماثيا” من جهة، وأب (69 عاما) مع ابنه (23عاما) ذهبا إلى الكنيسة لحضور قداس بمناسبة “عيد الفصح” من جهة ثانية، عقب رفض القس مباركتهما.
وأوضحت الوسائل أن الأب والابن انتظرا خارج الكنيسة، انتهاء القداس، ولدى خروج القس من الكنيسة هاجماه وطعناه بالسكين من يده، ثم سرقا هاتفه الجوال.
وأشارت إلى نقل القس إلى المستشفى والقبض على المهاجمين اللذين فرا من مكان الحادث.
وفيما يتعلف بسبب رفض القس مباركة الأب وابنه، لفتت الوسائل إلى عدم معرفة السبب.

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