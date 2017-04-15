قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش، إنّ بلاده عازمة على مواصلة المشاركة في المحادثات التي تجري في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

وأشار جاويش أوغلو في الخطاب الذي ألقاه في منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية (جنوب) أن أنقرة وموسكو في حال تعاونهما قادرتان على حل مشاكل المنطقة، إلى جانب المضي قدما بعلاقتهما الثنائية.

وأكد وزير الخارجية التركي أنّ تركيا وروسيا عازمتين على تطوير علاقتهما، لافتا إلى ازدياد وتيرة اللقاءات بين الخبراء من كلا البلدين في الآونة الأخيرة.

واتهم جاويش أوغلو دولا أوروبية لم يسمها بالشعور بالانزعاج حيال تطور العلاقات التركية الروسية، وقال: “على الرغم من وجود خمسة ملايين مواطن تركي في دول أوروبية إلا أننا لا نتدخل في الانتخابات التي تجري هناك”، في إشارة منه إلى دعوة وسائل إعلام بعض الدول الأوروبية كسويسرا وألمانيا وهولندا، المواطنين الأتراك التصويت بـ “لا” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي ستشهده تركيا يوم غد الأحد.