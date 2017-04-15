أعلنت مجلة “فوربس” أن إجمالي صافي ثروات الأثرياء العرب ارتفع بنسبة 29.2% خلال العام الماضي، ليصل إلى 123.4 مليار دولار.

ونشرت المجلة المعنية بشئون واخبار تصنفيات الشخصيات البارزة والثرية في المجتمعات، في عددها لشهر أبريل الحالي قائمة بأغنى العائلات المؤثرة في اقتصادات الدول العربية، وكانت جميعها من دول الخليج.

وبلغ إجمالي ثروات العائلات الغنية، وعددها 12 عائلة، وفقًا للقائمة 31.7 مليار دولار.

وأفاد تقرير المجلة أن أغلب العائلات ورثت ثرواتها بعد انتقال الأعمال من الآباء إلى الأبناء الذين تولوا بدورهم إدارتها وتنميتها، بينما شكّل “العصاميون” أكثر من 70 % من الأثرياء العرب. وعلى نحو مماثل لقائمة الأثرياء الأفراد، ضمت المملكة العربية السعودية معظم العائلات الثرية.

نعرض فيما يلي العائلات الاثني عشر التي ضمتها قائمة “فوربس”.