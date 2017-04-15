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مستنكرا الهجوم على الأزهر..جابر القرموطي يرتدي "الهلال والصليب"
جابر القرموطي

مستنكرا الهجوم على الأزهر..جابر القرموطي يرتدي "الهلال والصليب"

السبت، 15 ابريل 2017 11:05 ص
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ظهر الإعلامي جابر القرموطي، مرتديا قلادة عبارة عن هلال يحتضن الصليب، تعبيرا عن الشعور بالوحدة الوطنية والتضامن مع الإخوة المسيحيين والمصريين في مصابهم الأليم.

وقال القرموطي، ببرنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”: “إن العدو يعلم أن المصريين هم مسلمون ومسيحيون، ولهدم الدولة المصرية يجب أن يتم هدم أعمدتها وهي هذا الشعب”، لافتا إلى أن استهداف المسيحيين هدفه إسقاط مصر كلها.

واستنكر الإعلامي جابر القرموطي، كل من خرجوا للهجوم على الأزهر وشيخ الأزهر، واتهامه بأنه السبب في العمليات الإرهابية والتطاول عليه بشكل أو بآخر، كما استنكر اتهام البعض الهجوم على بابا الكنيسة ووصفه بأنه موظف بالدولة، لافتا إلى أن أصحاب تلك الدعاوى هدفهم هدم الدولة ليس أكثر وتقسيم المجتمع.

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