مسيرات حاشدة في أمريكا لدعوة ترامب للكشف عن سجله الضريبيالسبت، 15 ابريل 2017 10:31 م
يستعد عشرات الآلاف من الأمريكيين للنزول إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها اليوم السبت للضغط على الرئيس دونالد ترامب للكشف عن سجلاته الضريبية والرد على ما أعلنه في وقت سابق بأن المواطنين لا يهمهم هذا الأمر.
وتستهدف المظاهرات التي ينظمها تحالف فضفاض يضم جماعات عمالية ومنظمات ذات ميول يسارية التركيز على رفض ترامب الكشف عن سجله الضريبي وهو الأمر الذي فعله كل من سبقوه في البيت الأبيض منذ أكثر من 40 عاما.
وقال بن ويكلر مدير حركة “موف أون.أورج” في واشنطن وهي حركة سياسية تقدمية “عندما نسأل أعضاءنا عن هذا الأمر نجدهم يهتمون به بشدة.”
وأثار منتقدون تساؤلات حول السجلات الضريبية لترامب وما يمكن أن تكشفه عن صافي دخله وصلاته المتعددة بعالم الأعمال.
وخطط منظمو “مسيرة الضرائب” لإقامة تجمعات ومسيرات في أكثر من 150 مدينة من بينها نيويورك وواشنطن ولوس أنجليس ومدن في أوروبا واليابان ونيوزيلندا.
ورفض ترامب بإصرار الكشف عن سجلاته الضريبية سواء أثناء الفترة التي كان فيها مرشحا أو بعد توليه الرئاسة متعللا بمراجعة جارية من دائرة الإيرادات الداخلية. وفي سبتمبر أيلول قال لمحطة “إيه.بي.سي نيوز” “لا أعتقد أن أحدا مهتم بهذا عدا بعض الصحفيين.”
وقالت دائرة الإيرادات الداخلية إن ترامب بمقدوره الكشف عن سجلاته الضريبية حتى وهي تحت المراجعة.
وتتزامن المظاهرات التي ستخرج يوم السبت مع يوم الضرائب التقليدي وهو يوم الموعد الأخير المعتاد لتسليم سجلات الضرائب الاتحادية.
وقال المنظمون إن الدعوة لمسيرات الضرائب تمت بتغريدة واحدة على تويتر.
-
الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنيا
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 15:18:07 GMT
-
«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ... ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية» - محيط
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، وهرع على…Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
أطباء يستخرجون كتلة متحجرة بطول 11.5 سم من جسم مريض !
وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه. وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 ...Fri, 14 Apr 2017 09:40:39 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة» - محيط
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين - محيط
يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات البطاقات التموينية بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى لوزارة التموين .www.tamwin.com.eg يتم الدخول على علامة ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
مسؤول بـ«الأوقاف»: «الدواعش» ليسوا كفار
أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد “مسلم يكفر مسلما أو أخر”، مشيرا إلى قول رسول الله “من قال لأخيه يا كافر فقد باء ...Fri, 14 Apr 2017 08:57:40 GMT
-
وزير الزراعة يستعرض مع سفير جورجيا فرص الاستثمار بمصر
بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و” الكسندر نالباندوف” سفير دولة جورجيا بالقاهرة توطيد سبل التعاون الزراعي بين البلدين، وزيادة فرص ...Fri, 14 Apr 2017 08:42:37 GMT