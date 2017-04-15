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"الإبراشي" يدافع عن الأزهر بسبب الحملة الإعلامية الأخيرة
وائل الابراشي

"الإبراشي" يدافع عن الأزهر بسبب الحملة الإعلامية الأخيرة

السبت، 15 ابريل 2017 11:07 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الأزهر بعيد، كل البعد، عن العمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد، موضحا أن الحملة التي شنت ضد الأزهر الشريف ليست فردية، وإنما هناك جهات بعينها تسعى إلى إلقاء المسئولية الكاملة على مؤسسة الأزهر بسبب فشلها.

وأوضح «الإبراشي» خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم»، أن البعض هاجم مؤسسة الأزهر وكأن شيخ الأزهر هو من أعطى أوامر بتنفيذ العمليات الإرهابية التى استهدفت الكنيستين بالإسكندرية وطنطا.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر رأيه مستنير ومعتدل ويواجه الطائفية بخطاب متوازن يصل إلى كل الدول التي تعاني من الطائفية، رغم كل الانتقادات التي يواجهها في المؤسسة.

ونوه إلى أن الأزهر هو أول من حذر من وجود الجماعات المتطرفة التي تستقطب الشباب للانضمام إليهم لاعتناق الفكر التكفيري، وشدد على أهمية تحديث وتطوير المناهج وخطورة ما يحدث في المساجد.

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