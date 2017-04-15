أوقف شخصان ينحدران من آسيا الوسطى، يشتبه بأنهما يجندان “إرهابيين” في سان بطرسبرج، وفق ما أعلن القضاء في ثاني المدن الروسية التي تعرضت بداية أبريل لاعتداء دام.

والموقوف الأول (32 عامًا) متهم بأنه أراد تجنيد جهاديين، لحساب تنظيم داعش، فيما الثاني (39 عامًا) كان يجند لحساب “تنظيمات إرهابية في سوريا”، وفق محكمة في سان بطرسبرج.

وينحدر أحدهما من منطقة أوش في قرغيزستان، التي انضم عدد كبير من سكانها إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وتعرضت سان بطرسبرج في 3 أبريل لاعتداء، استهدف مترو الأنفاق، وخلف 14 قتيلًا وعشرات الجرحى، ويشتبه بأن منفذه هو أكبر جون جليلوف (22 عامًا) الذي يتحدر أيضًا من منطقة أوش.

ولم تعرف دوافعه بعد، لكن لجنة التحقيق الروسية أعلنت أنها تدرس صلاته المحتملة بتنظيم داعش الذي لم يتبن الاعتداء.

ومنذ الاعتداء، وجه القضاء الروسي تهمتي “الإرهاب” و”التواطؤ في الإرهاب”، إلى 8 أشخاص يشتبه بأنهم شركاء منفذ الهجوم.