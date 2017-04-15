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"بالمبخرة"..البابا تواضروس يجول في قداس عيد القيامة
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"بالمبخرة"..البابا تواضروس يجول في قداس عيد القيامة

السبت، 15 ابريل 2017 10:30 م
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جال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال قداس الكنيسة بعيد القيامة المجيد داخل قاعة الاحتفالات حاملاً مبخرة وسط صلوات وترانيم قبطية.

وتشهد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية منذ مساء اليوم اقبالا كبيرا من الأقباط لحضور القداس واقبال كبير من المهنئين بالعيد وسط تلاوة الشمامسة فصولا من الإنجيل.

ويحضر القداس المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والعديد من قيادات الدولة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

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