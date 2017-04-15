 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 10:35 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. الكنيسة الكاثوليكية تصلى قداس عيد القيامة المجيد
قداس عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية

بالصور.. الكنيسة الكاثوليكية تصلى قداس عيد القيامة المجيد

السبت، 15 ابريل 2017 10:20 م

بدأ منذ قليل صلاة عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة نصر فى القاهرة، وترأس الصلاة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونائبه الأنبا يوحنا قولتى.

وحضر عدد كبير من أقباط الطائفة الكاثوليكية بمدينة نصر، كما حضر مندوب وزارة الداخلية، واللواء محمد نجم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3