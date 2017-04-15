 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 10:35 مساءً
روابط سريعة
أمريكا تنشر عشرات الجنود في الصومال لمحاربة حركة الشباب
حركة الشباب الصومالية

أمريكا تنشر عشرات الجنود في الصومال لمحاربة حركة الشباب

السبت، 15 ابريل 2017 10:20 م
متابعات

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا ومقرها في ألمانيا اليوم السبت، نشر “بضع عشرات من الجنود” في الصومال بطلب من سلطات مقديشو لمساعدة القوات المحلية في التصدي للمتمردين في تنظيم الشباب المتطرف.

وأوضحت متحدثة أن “هذه المهمة ليست على صلة بالتدريب على تكتيكات مكافحة الإرهاب”، مشيرةً إلى أن الجنود الأمريكيين “سيتولون عمليات مختلفة للتعاون أو المساعدة في مجال الأمن في الصومال”.

وأضافت أن الهدف لما وصف إجمالًا بأنه مهمة تدريب وتجهيز، يتمثل في “تحسين القدرة اللوجستية للجيش الوطني الصومالي، ما سيمكن القوات الصومالية من قتال الشباب بشكل أفضل”.

وذكرت بأنها ليست المرة االأولى التي ينشر فيها الجيش الأمريكي جنودًا في الصومال منذ 1993.

وفي نهاية مارس وسعت إدارة دونالد ترامب الاوامر الممنوحة للعسكريين الاميركيين لتمكينها من شن ضربات ضد تنظيم الشباب المرتبط بالقاعدة.

وفي 2016 نفذت القوات الأمريكية 15 غارة بطائرات بدون طيار في الصومال ضد تنظيم الشباب، بحسب احصاءات مكتب صحافة الاستقصاء وهو منظمة غير حكومية بريطانية تحصي غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار.

وقتلت الغارات 223 إلى 311 شخصًا من مسلحي تنظيم الشباب، بحسب المصدر ذاته.

ويسعى تنظيم الشباب إلى الاطاحة بالحكومة الصومالية المركزية التي يدعمها المجتمع الدولي وقوة أفريقية قوامها 22 ألف جندي منذ 2007.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3