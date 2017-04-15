أمريكا تنشر عشرات الجنود في الصومال لمحاربة حركة الشبابالسبت، 15 ابريل 2017 10:20 م
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا ومقرها في ألمانيا اليوم السبت، نشر “بضع عشرات من الجنود” في الصومال بطلب من سلطات مقديشو لمساعدة القوات المحلية في التصدي للمتمردين في تنظيم الشباب المتطرف.
وأوضحت متحدثة أن “هذه المهمة ليست على صلة بالتدريب على تكتيكات مكافحة الإرهاب”، مشيرةً إلى أن الجنود الأمريكيين “سيتولون عمليات مختلفة للتعاون أو المساعدة في مجال الأمن في الصومال”.
وأضافت أن الهدف لما وصف إجمالًا بأنه مهمة تدريب وتجهيز، يتمثل في “تحسين القدرة اللوجستية للجيش الوطني الصومالي، ما سيمكن القوات الصومالية من قتال الشباب بشكل أفضل”.
وذكرت بأنها ليست المرة االأولى التي ينشر فيها الجيش الأمريكي جنودًا في الصومال منذ 1993.
وفي نهاية مارس وسعت إدارة دونالد ترامب الاوامر الممنوحة للعسكريين الاميركيين لتمكينها من شن ضربات ضد تنظيم الشباب المرتبط بالقاعدة.
وفي 2016 نفذت القوات الأمريكية 15 غارة بطائرات بدون طيار في الصومال ضد تنظيم الشباب، بحسب احصاءات مكتب صحافة الاستقصاء وهو منظمة غير حكومية بريطانية تحصي غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار.
وقتلت الغارات 223 إلى 311 شخصًا من مسلحي تنظيم الشباب، بحسب المصدر ذاته.
ويسعى تنظيم الشباب إلى الاطاحة بالحكومة الصومالية المركزية التي يدعمها المجتمع الدولي وقوة أفريقية قوامها 22 ألف جندي منذ 2007.
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