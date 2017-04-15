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فيون يشارك أقباط فرنسا احتفالاتهم بعيد القيامة
فرانسوا فيون فرنسا‎

فيون يشارك أقباط فرنسا احتفالاتهم بعيد القيامة

السبت، 15 ابريل 2017 10:14 م
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شارك مرشح الرئاسة لليمين الفرنسي ﻓرانسوا فيون اليوم السبت في احتفالات عيد القيامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية “كنيسة السيدة العذراء” بمنطقة “شاتني ماﻻبري” بالضاحية الباريسية ، وذلك تضامنا مع الشعب المصري في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا والكاتدرائية المرقسية في محافظة الإسكندرية.

وحضر القداس - الذي رأسه الأنبا مارك أسقف عام الكنائس القبطية الأرثوذكسية بباريس وضواحيها وشمال فرنسا - السفير المصري لدى فرنسا السفير إيهاب بدوي والقنصل العام بباريس سيريناد جميل وملحق الدفاع المصري بفرنسا العميد طيار أركان حرب أيمن المقدم والمستشار تامر رشدي ورئيس المكتب التجاري جمال فيصل والمستشارة الثقافية بالسفارة المصرية د.نيفين خالد.

كما حضر القداس ممثلو الجالية المصرية بفرنسا والعديد من وسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية.

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