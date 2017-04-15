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"الداخلية": مشطنا محيط جميع الكنائس ووفرنا "حرما آمنا"
قداس عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية

"الداخلية": مشطنا محيط جميع الكنائس ووفرنا "حرما آمنا"

السبت، 15 ابريل 2017 10:17 م
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قال اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إنه تم التأكد من فاعلية كاميرات المراقبة بمحيط كل الكنائس، مضيفا:”لا نقبل إلا أن يقيم الأخوة المسيحيون صلواتهم في أجواء آمنة”.

وأضاف “عطية” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع عبر فضائية “سى بى سى” مع الإعلامية لميس الحديدى، أن خبراء المفرقعات قاموا بتمشيط دورى بجميع محيط الكنائس، إضافة لتوفير “حرم آمن” لكل الكنائس.

وأشار إلى أن وزير الداخلية وجه باستنفار الجهود الأمنية لإقامة القداس والصلوات في مناخ آمن، وفيما يتعلق بحريق التجمع الخامس، قال إنه تم السيطرة عليه وتبريد المنطقة .

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