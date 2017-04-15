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دعوى قضائية ضد ترامب تتهمه بالتحريض ضد معارضيه
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

دعوى قضائية ضد ترامب تتهمه بالتحريض ضد معارضيه

السبت، 15 ابريل 2017 10:11 م
أ ش أ

رفع عدد من معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية تتهمه بالتحريض ضدهم خلال حملته الإنتخابية في مدينة لويزفيل خلال العام الماضي.

وذكرت شبكة “ايه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن فريق الدفاع عن ترامب نفى أن يكون الرئيس الأمريكي قد حرض مؤيديه على المعارضين خلال الإجتماع الإنتخابي عندما كرر مرارا القول ” أخرجوهم من هنا”.

من جانبه ، أكد ترامب أنه لم يرتكب أية تجاوزات وأنه يعتصم بحصانته الرئاسية ضد مثل هذه الدعاوى القضائية.

وكان أحد المدعين قد إتهم مؤيدا لترامب يدعى ألفين بامبرجر بأنه قام بدفع سيدة سوداء بعنف ، غير أن المدعى عليه “بامبرجر” نفى ذلك ، قائلا إنه كان ينفذ فقط تعليمات ترامب بالمساعدة في إبعادها.

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