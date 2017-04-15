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السبت 15 ابريل 2017 10:36 مساءً
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نور الشربيني تكشف عن ناديها المفضل في مصر واللاعب الأوروبي الذي تعشقه
نور الشربيني

نور الشربيني تكشف عن ناديها المفضل في مصر واللاعب الأوروبي الذي تعشقه

السبت، 15 ابريل 2017 10:35 م

أكدت اللاعبة نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش للعام الثاني علي التوالي أن بطولة العالم للاسكواش كانت من البطولات الصعبة، ولكنها كانت مستعدة لها من سنة.
وقالت نور الشربيني، خلال برنامج “شجمع مع شيما” مع الإعلامية “شيما صابر” على فضائية “دي إم سي”، إنها من ضمن أصغر عشر لاعبات تصنيفًا على العالم، وتتمنى المحافظة على المركز الأول، وتكون دائمًا في المقدمة، وأنها كانت سعيدة بأن هذه البطولة في مصر.
وأوضحت نور أنها تحب بجوار لعبة الاسكواش، التنس، وكرة القدم، وعلى مستوى الأندية المصرية تشجع النادي الأهلي، وعلى المستوى العالمي بتشجع برشلونة، وتعشق اللاعب ميسي.
واختتمت نور: أشكر الجماهير المصرية على الوقوف بجواري دائمًا، وأنها ستكون عند حسن ظنهم دائمًا في البطولات العالمية.

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