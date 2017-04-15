أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما تردد بشأن وجود أزمة بين القاهرة والخرطوم على خلفية مطالبة مندوب مصر في الأمم المتحدة بتمديد العقوبات على السودان، بسبب أزمة دارفور، مجرد أكاذيب.

وأوضح أن مصر لم تتحدث عن أي عقوبات في مجلس البلدين، وهناك من يحاول الوقيعة بين البلدين.

وأضاف موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن العلاقات بين البلدين تاريخية، وهناك ما يقرب من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر، مشددًا: “ليس من مصلحة السودان أن يكون هناك أزمة مع مصر، وعلى الإعلام السوداني أن ينظروا للأمام، محدش هينفعهم أبدا، خيرنا عليهم كتير، ووقفنا معاهم ودعمناهم كتير”.

وتابع موسى مخاطبا السودانيين: “إثارة قضية حلايب وشلاتين لا أساس لها، دي بتاعتنا وراجعوا التاريخ، وممكن نحلها باجتماع ثنائي، ومش عاوزين نتكلم في الموضوع دا كتير، دي مصر شاء من شاء وأبى من أبى، اللي بتعملوه دا صغيّر”، موضحًا: “الرئيس مبارك رفض ضرب السودان بعد محاولة اغتياله على يد مجموعات مسلحة تدربت لديها”.