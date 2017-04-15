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"موسى" و"شكري" يصلان الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة المجيد
عمرو موسى

"موسى" و"شكري" يصلان الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

السبت، 15 ابريل 2017 09:55 م

وصل منذ قليل عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية وسامح شكري وزير الخارجية الى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد.

واستقبل المتواجدون بالكاتدرائية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لحظة دخوله برفقة المجلس البابوى بالتهنئة والصلوات.

ويشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن وفريق الكشافة المكلفين بتأمين الكاتدرائية قبل صلاة قداس ليلة عيد القيامة المجيد الذي يترأس صلاته البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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