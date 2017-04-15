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أندريه زكي يرأس صلاة عيد القيامة للطائفة الإنجيلية بمصر
أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية في مصر

أندريه زكي يرأس صلاة عيد القيامة للطائفة الإنجيلية بمصر

السبت، 15 ابريل 2017 09:49 م

رأس الدكتور أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،اجتماع صلاة القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومئات المواطنين المسيحيين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال زكي - في رسالة القيامة بعد انتهاء الصلاة، مساء اليوم /السبت/ - إن تجربة انتقال المسيح من أورشليم كانت صعبة، حيث كان معه مجموعة تقليدية وأخرى ثورية ولكل مجموعة له تصورها وشهدت التجربة حدثين مهمين لهما دلالات عجيبة قبل حادث الصلب.

وأشار إلى أن المسيح كان يملك كل أدوات التغيير لتطهير هيكل سليمان وإجلاء المستعمر لكنه اختار التغير بقوة الصليب لأنه كان يريد التغير بالسلام وتحمل آلام الصليب، قائلاً نؤمن بالحرية والتغيير والسلام المجتمعي والعيش المشترك ونؤمن بالحياة ونريد أن نعيش في كرامة وإخاء.

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