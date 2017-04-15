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استبعاد بطلة الأولمبياد سارة سمير من بطولة التضامن الإسلامي
سارة سمير

استبعاد بطلة الأولمبياد سارة سمير من بطولة التضامن الإسلامي

السبت، 15 ابريل 2017 09:44 م

أستبعد مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، لاعبة المنتخب سارة سمير، من قائمة الفريق المقرر مشاركته في منافسات دورة التضامن الإسلامي بأذربيجان.
يذكر أن سارة سمير حصدت المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة، التي أقيمت العام الماضي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
من جانبه، أكد “محجوب”، أن اللاعبة أعلنت مؤخرا رغبتها في الابتعاد عن رياضة رفع الأثقال، والتركيز في الدراسة، ولم تحسم أمرها حتى الآن سواء بالاعتزال النهائي أو المؤقت

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