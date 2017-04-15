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أتليتكو مدريد يسحق أوساسونا بثلاثة في الليجا الإسبانية
اتليتكو مدريد - ليستر سيتي 3

أتليتكو مدريد يسحق أوساسونا بثلاثة في الليجا الإسبانية

السبت، 15 ابريل 2017 09:40 م

فاز فريق أتليتكو مدرد على ضيفة فريق أوساسونا 3-0 على ملعب الفيسنتي كالدرون ضمن منافسات الأسبوع رقم 32 من الدوري الإسباني الممتاز.
أحرز البلجيكي كاراسكو هدفين الأول في دقيقة 30 من الشوط الأول ودقيقة 47 في الشوط الثاني، بينما أحرز البرازيلي فيلبي لويس الهدف الثالث في دقيقة 61.
وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 65 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد أوساسونا عند 17 نقطة المركز الـ20 والأخير من الليجا الإسبانية.

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