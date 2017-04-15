قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، إنه سيتم وضع ضوابط صارمة لمراقبة الأداء المالي فى المؤسسات الصحفية ، مشددا على أنه فى الفترات السابقة تعاملت بعض القيادات بالمؤسسات الصحفية كأنهم ملاك لها.

وأضاف جبر خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج “على مسئوليتى” الذى يذاع على قناة “صدى البلد”: “أن مجلس النواب يساعد الهيئة الوطنية للصحافة فى إصدار تشريع لتخفيف ديون المؤسسات الصحفية”.

وأشار جبر إلى أن رئيس مجلس النواب وعد وعدا قاطعا بتقديم كافة المساعدات ، كما أن المجلس بدأ صفحة جديدة مع الصحافة ورئيس مجلس النواب ناشد الصحفيين المصداقية والمهنية فى أدائهم الصحفى، مشيرا إلى أن المواقع الإلكترونية وبرامج التوك شو طغت على الصحافة الورقية ولكن الصحافة الورقية لن تنتهي و ستعود للريادة مرة أخرى.