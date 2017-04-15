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تحذيرات من تحول كوريا الشمالية إلى مقبرة جماعية لملايين البشر
زعيم كوريا الشمالية

تحذيرات من تحول كوريا الشمالية إلى مقبرة جماعية لملايين البشر

السبت، 15 ابريل 2017 09:36 م
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حذر خبراء ومحللون سياسيون من أن تتحول كوريا الشمالية إلى مقبرة لملايين الجثث إذا تصاعدت الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب نووية.

وأوضحت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية لن يكون لديه خيار سوى الرد العسكري في حال مبادرة الولايات المتحدة بتنفيذ ضربة وقائية لبلادها وهو ما يسفر عن ملايين القتلى.

وأكد الخبراء أن الوضع الآن شديد الخطورة، وأن فرص التراجع والتفاوض بين بيونج يانج وواشنطن باتت ضعيفة جدا.

وتزايدت التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعدما أمر الرئيس ترامب حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بالإبحار نحو شبه الجزيرة الكورية في محاولة لردع التجارب النووية التي تجريها كوريا الشمالية، وهو ما ردت عليه بيونج يانج من خلال تحذيرات بإشعال حرب نووية في أي لحظة إذا واصلت واشنطن استفزازها.

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