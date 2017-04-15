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نجاد: الضربة الأمريكية على سوريا لا تمثل رسالة تحذير لإيران
الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

نجاد: الضربة الأمريكية على سوريا لا تمثل رسالة تحذير لإيران

السبت، 15 ابريل 2017 09:26 م
أ ش أ

قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أنه لا يعتقد أن الغارات الصاروخية الأمريكية الأخيرة على سوريا تمثل رسالة تحذير موجهة إلى إيران.

وأضاف نجاد - في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية - ” إن هذه الغارات الصاروخية لا تعتبر - في رأيي ـ رسالة تحذير إلى إيران التي تعتبر دولة عظمى لن يستطيع شخص مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الولايات المتحدة أن يضروها بشيء”.

وتابع ” إن ضرب سوريا كان متوقعا أيضا حتى في حالة فوز هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة ، حيث أن هذا القرار يتخذه أشخاص يتحركون من وراء الكواليس في الولايات المتحدة”.

واستبعد نجاد أن يقوم ترامب بوصفه رجل أعمال له مصالح في مختلف أنحاء العالم - بشن حرب ، بل إنه سوف يسعى إلى تجنبها.

وكان نجاد قد تقدم بأوراق ترشحه الى الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران ، والتي من المنتظر أن تجري في التاسع عشر من مايو المقبل ، حيث يجب أن يحظى بموافقة مجلس الأوصياء ، الذي يتكون في العادة من كبار رجال الدين ويستبعد المنشقين والسيدات والعناصر الإصلاحية ، ومن المقرر أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في السابع والعشرين من إبريل الجاري.

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