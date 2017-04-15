

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن العمل الخدمي صعب، مؤكدا أنه حريص على خدمة الجمهور وتلبية احتياجاتهم.

وقال “نصر” حوار مع برنامج “طريق الخير” مع على فايز على قناة “العاصمة”، اليوم السبت، إنه يعقد لقاء أسبوعي مع أبناء كفر الشيخ للتواصل معهم وتلبية مطالبهم، مطالبا من لديه شكوى فإن بابه مفتوح.

وأضاف: “أنا بقعد في مكتبي للساعة 1 بالليل والناس بتشفق عليً وبتقولي روح، ولكني بقعد لصالح الناس، وأنا برتاح عندما أؤدي خدمة للناس وأقضي كل دقيقة لراحة المواطن”.