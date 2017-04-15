تراجع النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» عن قراره بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعاد لينشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

كيفانج الذي سبق وأغلق حسابه على أنستجرام بسبب تعليقات سلبية على صورة جمعته بزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر، نشر صورة رومانسية من حفل زفافهما، ظهر فيها يراقص زوجته احتفالاً بعيد ميلادها الأربعين، وهنأها بتعليق كتب فيه: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي، من الجميل أنك وُلدت، من الحميل أنك موجودة».

في نفس الوقت منع نجم «العشق الممنوع» متابعيه من التعليق على الصورة حتى لا يفسد جمال مناسبتها.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج تزوج من باشاك ديزر التي تكبره بـ6 سنوات بعد قصة حب استمرت لـ3 سنوات، وذلك في 18 فبراير 2016 بحفل حضره عدد قليل من الأهل والأصدقاء في باريس.

من ناحية أخرى، يُعرض لكيفانج تاتليتوج حالياً مسلسل «الجرئ والجميلة» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس».