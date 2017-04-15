ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس “رختر” المناطق الشمالية من تشيلي، اليوم السبت، دون سقوط قتلى أو جرحى.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي- في بيان نقلته قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية- أن مركز الزلزال يقع على نحو 144 كيلومترا جنوب شرق مدينة كالاما على عمق نحو 188 كيلومترا تحت سطح الأرض.