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السبت 15 ابريل 2017 09:01 مساءً
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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال تشيلي
مقياس ريختر - صورة دلالية

دون سقوط قتلى أو جرحى

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال تشيلي

السبت، 15 ابريل 2017 09:00 م
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ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس “رختر” المناطق الشمالية من تشيلي، اليوم السبت، دون سقوط قتلى أو جرحى.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي- في بيان نقلته قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية- أن مركز الزلزال يقع على نحو 144 كيلومترا جنوب شرق مدينة كالاما على عمق نحو 188 كيلومترا تحت سطح الأرض.

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