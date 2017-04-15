وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تحذيرًا شديد اللهجة إلى أحمد مجاهد، ومجدي عبدالغني، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب إقامة لقاء الأبيض غدًا أمام المقاصة في الجولة 22 من مؤجلات الدوري، وعدم تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل كما كان يريد طرفي المواجهة.

وقال رئيس الزمالك، أحذر أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني، لن أترككم، وقمت بتصوير ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية وهو يقول «إن ختم الاتحاد تمت سرقته».

وكان «منصور»، قد أكد أنه تم سرقة ختم ثروت سويلم، من أجل خطاب تأحيل لقاء فريقة أمام المقاصة، مؤكدًا، أن سويلم لم يكن متواجد في ذلك الوقت، ووجه في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي‫، حديثه لهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة قائلا‫ً: «أنا مش موقع يا هاني أبو ريدة، فوق، ومش هنلعب المتش».

وأضاف، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب هذا الخطاب، مؤكدًا أن حديث ثروت سويلم مسجل، كما وجه كلمة لحازم إمام، وكرم كردي، وخالد لطيف، أعضاء الجبلاية، وهانى أبو ريده رئيس الجبلايهة؛ قائلاً: «اتنين بيلاعبوكوا وقافلين تليفوناتهم وخايفين يواجهوا».

واختتم حديثه، «مش هنروح المتش بكرة وعايز أشوف هتعملوا أيه، واتفقت مع محمد عبد السلام، والجواب راح باتفاقنا إحنا الاتنين، واتحاد الكرة محلول بحكم المحكمة».

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