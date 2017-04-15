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ارتفاع عدد ضحايا تفجير حي الراشدين بحلب إلى 100 قتيل
انفجار في سوريا - حلب

ارتفاع عدد ضحايا تفجير حي الراشدين بحلب إلى 100 قتيل

السبت، 15 ابريل 2017 08:58 م
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ارتفع عدد ضحايا تفجير انتحارى استهدف حافلات بحى الراشدين كانت تقل خمسة آلاف شخص تم إجلاؤهم من  بلدتى الفوعة وكفريا التابعتين لحلب فى سوريا لـ 100 قتيل، وفق جماعة “الدفاع المدني السوري”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن “إرهابيين فجروا سيارة مفخخة في منطقة تجمع الحافلات وسيارات الإسعاف التي تنقل 5 آلاف مواطن من أهالي كفريا والفوعة مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء”.

وكان أهالي كفريا والفوعة في طريقهم إلى الانتقال للمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري في حلب، ضمن صفقة تبادل تسمح بخروج مسلحي المعارضة وأسرهم من بلدتي مضايا والزبداني المحاصرتين من قبل قوات النظام السوري.

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