قالت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، إن كل شيء يتغير فيما يخص الإعلام حتى المكاتب والمؤسسات والهيئات الإعلامية، ولكن الأشخاص لا تتغير، موضحة: “مفيش إطار أو خطة موضوعة كي يسيروا عليها، ولذا لا بد من حسم هذا الترهل الإداري”.

وأضافت “جيلان جبر”، في لقائها مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر تمر بمرحلة صعبة، ولا بد من الارتقاء فوق مستوى الفوضى أو النهج الذي تتبعه وسائل الإعلام، مؤكدة أن الإعلام يصدر أسوأ صورة لمصر في الخارج.

وتابعت: “الإعلام يسيء لمصر، مبقولش نكذب ولكن لا بد من إظهار الحقيقة للناس للالتحام فيما بينهم، بدلا من أن يفرق الإعلام بينهم، فبعض الإعلاميين يستفزون الناس ويحبطونهم بما يشعرهم بالتهميش داخل بلدهم، بما يسمح بالضغط علينا واصطياد تفكيرنا واقتيادها لأهداف لا تخدم البلد”، مشددة: “إحنا في مأساة.. مش وقت اللي بيحصل دا في الإعلام، وبالتالي لا بد من ضبط إيقاع الإعلام حتى يصدر لمصر صورة محترمة بدلا من الاهتمام بالمصلحة الخاصة”.