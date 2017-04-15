أثارت المشاجرة التي حدثت بين الفنانة المصرية روبي وبين عاملة الملابس خلود أبوالرجال جدلا واسعا مؤخرا، وخاصة أن الأمر وصل للنيابة.

خلود تحدثت عن تفاصيل الواقعة وقالت إنها منذ أيام وأثناء تواجدها في الكواليس فوجئت بالفنانة روبي دون أي سبب تتهجم عليها وصفعتها على وجهها ومزقت شعرها وبعد صراخها تدخل البعض للفصل بينهما وذهبت هي لغرفتها.

عاملة الملابس قالت بعد مرور ساعة احتكت بها الفنانة روبي مرة أخرى وضربتها وسبتها دون أي سبب لذلك.

خلود قالت: «أنا معملتلهاش أي حاجة وهي بتتلكك وعايزة تعمل أي مشكلة من غير أي سبب»، وأكدت أنها ذهبت بعد ذلك لعمل محضر ضد الفنانة برقم 3506 وأثبتت الضرر الذي وقع عليها نتيجة الضرب بعد الفحص الطبي ولن تترك حقها.

روبي تعيش في حالة من الانفصال مع زوجها المخرج سامح عبدالعزيز وأشارت عدد من التقارير أنها رفعت عليه قضية خلع للمرة الثانية.