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السبت 15 ابريل 2017 09:06 مساءً
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بث مباشر ..بدء قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابا تواضروس
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بث مباشر ..بدء قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابا تواضروس

السبت، 15 ابريل 2017 09:05 م
متابعات

عرضت فضائة “اكسترا نيوز” بثا مباشرا، لاحتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط إقبال كبير على الكاتدرائية لحضور القداس.

ويشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن وفريق الكشافة المكلفين بتأمين الكاتدرائية قبل صلاة قداس ليلة عيد القيامة المجيد الذي يترأسه صلاته البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



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