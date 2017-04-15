هل جربت طرقاً مختلفة في تسخين كوب الشاي؟ أيها أفضل بالنسبة لك؟.. يبدو أن أفضل من يجيب على هذا السؤال هو كوان فونج، من كلية علوم البيئة والحياة بجامعة نيوكاسل الأسترالية، فقد اكتشف خلال أبحاثه أنَّ استخدام الميكرويف هو أفضل طريقة صحية لإعداد الشاي، وأنَّها الطريقة التي تمنحك طعماً ألذ دون شك.

وقامت إيما بيكيت، من كلية علوم البيئة والحياة، بشرح أبحاث فونج خلال لقاءٍ مع إذاعة “ABC” في سنترال كوست، ويضع الكثير كيس الشاي في الماء الساخن لمدة 30 ثانية فقط ويكتفون بذلك. واكتشف فونغ أنَّ هذه الطريقة تستخلص فقط 10% من فوائده، وباتباعه لتعليمات الشركة المُصنِّعة، وجد أنَّه استخلص 60% فقط من المركبات المفيدة، ومن أجل الاستفادة من كافة المركبات المفيدة، اكتشف أنَّه يجب نقع الشاي لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 80 مئوية، لكنَّ هذه ليست طريقةً عملية للأسف.

لذلك انطلق فونج في رحلته لاكتشاف طريقة إعداد كوب شاي ذي مذاقٍ أفضل، تُمكنه في الوقت نفسه من استخلاص أكبر قدرٍ من المركبات المفيدة بطريقةٍ عملية، ونجح في مسعاه. وهنا جاء دور الميكرويف، وهذه هي طريقة إعداد أفضل كوب شاي:

1. ضع الماء الساخن وكيس الشاي في كوب.

2. قم بتسخينه داخل الميكرويف لمدة 30 ثانية في درجة حرارة متوسطة.

3. اترك كيس الشاي في الكوب لمدة دقيقة.

وينتج عن هذه الطريقة كوب شاي لذيذ، يحتوي على 80% من المركبات المفيدة به، فالميكرويف لا يقوم فقط بتسخين الماء، بل يساعد في استخلاص المركبات التي يحتوي عليها الشاي أيضاً، ويدَّعي فونج أنَّ استخدام هذه الطريقة سيمكنك من الحصول على كوب قوي، كما أنَّها فعالةٌ بشكلٍ ممتاز مع الشاي الأسود والأخضر على حد السواء.