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يمني يحرق نفسه بعد رفض الانقلابيين تسليمه راتبه الشهري
رجل يضرم النار في نفسه

يمني يحرق نفسه بعد رفض الانقلابيين تسليمه راتبه الشهري

السبت، 15 ابريل 2017 08:55 م
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أضرم موظف حكومي يمني النار في جسده، مستخدما مادة البنزين في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أن رفض الانقلابيون تسليمه راتبه الشهري.

وتمكن سكان محليون من إخماد النار التي انتشرت في جسد الموظف قبل أن يتم نقله إلى مستشفى ذمار الحكومي ثم إلى صنعاء.

وبحسب مصادر طبية فإنه أصيب بحروق من الدرجة الأولى.

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