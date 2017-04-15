قالت الفنانة التونسية درة، إنها كانت تتمنى في صغرها أن تصبح ولدا، وعللت ذلك الأمر بأن الأولاد لديهم مساحة من الحرية عكس البنات.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “أبلة فاهيتا.. لايف من الدوبلكس” المذاع على قناة “cbc”، أنها أثناء تواجدها في مراحل الدراسة سرقت قلوب الكثير من الأولاد.