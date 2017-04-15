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العثور على جسم مشبوه بالقرب من البيت الأبيض
البيت الأبيض

العثور على جسم مشبوه بالقرب من البيت الأبيض

السبت، 15 ابريل 2017 08:51 م
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قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إنه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من الجدار الشمالي للبيت الأبيض.

وقالت قناة “سي بي إس” الأمريكية إن جهاز الخدمة السرية الأمريكي يفحص جسماً مشبوهاً عثر عليه بالقرب من السياج الشمالي من البيت الأبيض.

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