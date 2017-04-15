العثور على جسم مشبوه بالقرب من البيت الأبيض

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إنه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من الجدار الشمالي للبيت الأبيض.

وقالت قناة “سي بي إس” الأمريكية إن جهاز الخدمة السرية الأمريكي يفحص جسماً مشبوهاً عثر عليه بالقرب من السياج الشمالي من البيت الأبيض.