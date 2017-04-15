قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الأخبار المضللة تضع موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” فى اختبارصعب قبيل انتخابات الرئاسة الفرنسية، مشيرة إلى أن موقع التواصل الاجتماعى الشهير عزز جهوده لوقف المعلومات المضللة، إلا أن الفيديوهات والصور التى تنشر أخبارا كاذبة، تزداد بوتيرة متسارعة، مع تأجيل فى كشف الحقائق.

وأعلنت شركة “فيس بوك”، أنها تستهدف 30 ألف حساب مزيف ترتبط بفرنسا، قبل بدء الانتخابات الرئاسية فى البلاد، فى إطار حملة واسعة ضد الأخبار الكاذبة، وذكرت الشركة المالكة للموقع، أنها تحاول تقليص انتشار المواد الخاصة بالرسائل غير المرغوب فيها، والمعلومات المضللة، أو المحتوى الخادع.

إلا أن الصحيفة الأمريكية، رأت فى تقريرها، أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى سرعة وفاعلية استجابة “فيس بوك” للتعامل مع الانتقادات اللاذعة التى واجهها، بسبب معالجته للأخبار الكاذبة خلال الانتخابات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن أليكسوس مانتزارليس، رئيس الشبكة الدولية لتقصى الحقائق، إن “فيس بوك” لا يعبر بشكل واضح عما تريد حذفه، مشيرًا إلى أننا بحاجة لمزيد من الوضوح، ولفتت الصحيفة إلى أنه قبيل الجولة الأولى من الانتخابات المقررة فى 23 أبريل المقبل، تسارع انتشار الأخبار الكاذبة، فتمت مشاركة 30 موضوعا كاذبا أو مضللا، هى الأعلى رواجا، أكثر من 900 ألف مرة فى الشهرين الأخيرين، مقارنة بـ650 ألف مرة فى ديسمبر ويناير، وفقا لما ذكره مسؤول فى مكتب الرئيس الفرنسى.