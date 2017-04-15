 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 09:03 مساءً
روابط سريعة
وفاة "عميدة البشرية" بإيطاليا عن عمر ناهز 117 عاماً
عميدة البشرية

وفاة "عميدة البشرية" بإيطاليا عن عمر ناهز 117 عاماً

السبت، 15 ابريل 2017 08:48 م
متابعات

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إيما مورانو، حاملة لقب “عميدة البشرية” والتي كانت أكبر مُعمرة في العالم وآخر مواليد القرن التاسع عشر، توفيت اليوم السبت عن عمر ناهز 117 عامًا.

وكانت مورانو تعيش في شمال إيطاليا وولدت في 29 نوفمبر 1899 قبل أربعة أعوام من قيام الأخوين رايت بأول عملية تحليق في السماء بطائرة. وامتدت حياتها طويلاً لتشهد ثلاثة قرون وحربين عالميتين وأكثر من 90 حكومة إيطالية.

وقالت وكالتا أنسا وآجي الإيطاليتان إن أسرة موارنو وأصدقاءها هم الذين أبلغوا عن وفاتها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3