ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إيما مورانو، حاملة لقب “عميدة البشرية” والتي كانت أكبر مُعمرة في العالم وآخر مواليد القرن التاسع عشر، توفيت اليوم السبت عن عمر ناهز 117 عامًا.

وكانت مورانو تعيش في شمال إيطاليا وولدت في 29 نوفمبر 1899 قبل أربعة أعوام من قيام الأخوين رايت بأول عملية تحليق في السماء بطائرة. وامتدت حياتها طويلاً لتشهد ثلاثة قرون وحربين عالميتين وأكثر من 90 حكومة إيطالية.

وقالت وكالتا أنسا وآجي الإيطاليتان إن أسرة موارنو وأصدقاءها هم الذين أبلغوا عن وفاتها.