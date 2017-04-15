قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أصدر تقريرًا ظهر فيه أن هناك انخفاضًا في نسبة تضخم أسعار ثلاث سلع استراتيجية وهي السكر والأرز والدقيق، خلال شهر مارس.

ولفت “سويد”، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، إلى أن واجب وزارة التموين هو وصول السلع الاستراتيجية لكل مواطن بالسعر المناسب.

وأشار “سويد”، إلى أن من 90% إلى 100% من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، حصلوا على حصصهم التموينية من السلع الاستراتيجية خلال الأشهر الماضية.

وكشف “سويد”، أن هناك قرارًا بداية من 31 مايو يلزم المنتجين بكتابة سعر السلع على المنتجات في مكان واضح للمستهلك لمنع تلاعب بعض التجار والبائعين بأسعار السلع كما حدث في بعض المنتجات.

وأوضح “سويد” أنه سيتم عمل مناطق لوجيستية في كل محافظة لتخزين السلع والمنتجات المختلفة، لتقليل الفاقد من المنتجات التي تتلف خلال نقلها من محافظة إلى أخرى، وسيتم تنفيذ ذلك فى بعض المحافظات خلال شهر ونصف، كما سيكون في كل مدينة سوق للجملة.