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انضمام 44 عضوا من " الشعب الجمهوري" للعدالة والتنمية بتركيا
علم تركيا

انضمام 44 عضوا من " الشعب الجمهوري" للعدالة والتنمية بتركيا

السبت، 15 ابريل 2017 08:35 م
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انضم 44 عضوا من حزب الشعب الجمهوري في منطقة بوجا التابعة ولاية إزمير، بتركيا إلى حزب العدالة والتنمية قبل اقتراب الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وقامت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية “نوكيت هوتار” بتعليق شارات الحزب على المنتسبين الجدد، حيث رحبت بهم وقدمت التهاني لهم جراء قرارهم في الانضمام إلى العدالة والتنمية.

وأكدت هوتار في كلمة لها خلال الفعالية، أن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل للحفاظ على الوحدة الوطنية بهدف تأمين مستقبل أفضل وبلد أكثر تطورا للأجيال القادمة”.

كما دعت هوتار كافة مؤيدي حزب الشعب الجمهوري الراغبين بمستقبل أفضل للبلاد للتصويت بـ “نعم” على التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها في الاستفتاء الشعبي يوم الأحد المقبل.

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