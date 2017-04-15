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أنور الهواري: كيف سيتجدد الخطاب الديني مع تشوه "السياسي"؟
انور الهواري كاتب صحفي

أنور الهواري: كيف سيتجدد الخطاب الديني مع تشوه "السياسي"؟

السبت، 15 ابريل 2017 08:37 م
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علق الكاتب الصحفي أنور الهواري، على مسألة تجديد الخطاب الديني، قائلا: “كيف سيتجدد الخطاب الديني مع تشوه الخطاب السياسي”؟.

وقال “الهواري” في تدوينة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “مستحيل أن يتجدد الخطاب الديني مع تخلف وتشوه ورداءة الخطاب السياسي”.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد، خلال كلمته عقب تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، على ضرورة تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف في مصر.

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