قال هشام عرفات وزير النقل، إنه حرص على المشاركة فى احتفالية قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، لتوصيل رسالة بأن مصر عقدة واحدة ونسيج واحد، متابعًا: “محدش هيقدر يمزق هذا النسيج”.

قداس عيد القيامة (5)

وأضاف وزير النقل فى تصريحات صحفية خلال مشاركته فى احتفالية قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة: “مشاركتنا رسالة من القلب لاخواتنا.. إننا نسيج ومحدش هيقدر علينا”.

وأشار وزير النقل إلى أنه حرص اليوم على زيارة عدد من محطات المترو للوقوف على جاهزيتها وكفاءتها فى ضوء احتفالات عيد القيامة وشم النسيم، واختتم وزير النقل، قائلا “مصر فرحانة النهاردة بوحدتنا رغم الألم وهنفضل نقول لاخواتنا كل سنة وهما طيبين وتماسكنا سيزرع الحقد فى قلوب الإرهاب”.

