 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 09:07 مساءً
روابط سريعة
وزير النقل: "مصر نسيج واحد ومحدش هيقدر يمزقها"
وزير النقل هشام عرفات‎

وزير النقل: "مصر نسيج واحد ومحدش هيقدر يمزقها"

السبت، 15 ابريل 2017 08:34 م

قال هشام عرفات وزير النقل، إنه حرص على المشاركة فى احتفالية قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، لتوصيل رسالة بأن مصر عقدة واحدة ونسيج واحد، متابعًا: “محدش هيقدر يمزق هذا النسيج”.
قداس عيد القيامة (5)
وأضاف وزير النقل فى تصريحات صحفية خلال مشاركته فى احتفالية قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة: “مشاركتنا رسالة من القلب لاخواتنا.. إننا نسيج ومحدش هيقدر علينا”.
وأشار وزير النقل إلى أنه حرص اليوم على زيارة عدد من محطات المترو للوقوف على جاهزيتها وكفاءتها فى ضوء احتفالات عيد القيامة وشم النسيم، واختتم وزير النقل، قائلا “مصر فرحانة النهاردة بوحدتنا رغم الألم وهنفضل نقول لاخواتنا كل سنة وهما طيبين وتماسكنا سيزرع الحقد فى قلوب الإرهاب”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3