تزداد شعبية الخدمات البنكية عبر الإنترنت، والتي تتيح للمستخدمين الوصول الفوري إلى حساباتهم البنكية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الحواسيب، يوماً بعد يوم.

وبلا شك فإن هذه الخدمات وفرت للمستخدمين تجربة مريحة لإدارة حساباتهم البنكية، دون الحاجة لمراجعة البنوك لإجراء بعض المعاملات، ورغم أن أغلب البنوك توفر حماية أمنية فائقة لهذه الخدمات، إلا أنها تبقى في دائرة الاستهداف من قبل قراصنة الإنترنت الذين يحاولون استغلال كل الطرق الممكنة للاحتيال على العملاء.

لذا، ينبغي أن يتمتع المستخدم بالمعرفة الكافية وأن يتحلى بالحذر قبل الاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، وذلك لكي يتجنب أي مخاطر مستقبلية.

والآن، إليك بعض النصائح لحماية حساباتك البنكية عبر الهواتف الذكية،حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

1- قم بتأمين وحماية هاتفك الذكي بالاعتماد على PIN code أو البصمة أو أي وسيلة حماية أخرى.

2- اعتمد على تطبيق جيد لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، ومن حسن الحظ أن كبرى الأسماء في هذه الصناعة توفر تطبيقات مجانية على الهواتف الذكية.

3- لا تعتمد على مصادر مجهولة لتحميل تطبيقات البنك، واستخدم موقع الينك الرسمي الذي يحيلك لمتجر Google Play أو App Store لتحميل التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

4- يُفضل دائماً الاعتماد على الخدمات البنكية عبر الإنترنت عند اتصالك بشبكات WiFi آمنة مثل شبكة المنزل أو العمل.

5- لا تستخدم الخدمات البنكية على الإنترنت وإجراء أي معاملات بنكية عند الاتصال بشبكات WiFi غير آمنة مثل الشبكات العامة في المطارات والمقاهي والفنادق.

6- إن اضطررت لإجراء معاملات بنكية بواسطة هاتفك الذكي خارج المنزل، فتأكد من تفعيل خدمة VPN موثوقة على هاتفك.

7- لا تحتفظ باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمات البنكية على الإنترنت داخل محفظتك الشخصية أو إلى جانب بطاقات الائتمان الخاصة بك.

8- فعل ميزة التحقق بخطوتين إن كانت متاحة من قبل البنك الذي تتعامل معه، فهي ستوفر عليك الكثير من العناء والمتاعب.

9- كن حذراً عند تثبيت التطبيقات على هاتفك فبعض تطبيقات الطرف الثالث تستخدم تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بحسابك البنكي عبر الإنترنت لأهداف خبيثة، لذا لا تعطيهاأي صلاحية كهذه، ونفس الأمر ينطبق على المواقع الإلكترونية.

10- احذر من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة والتي تبدو كأنها قادمة من البنك الرسمي وتطلب منك إعادة تعيين كلمة المرور بسبب حدث أمني أو غيرها من رسائل التصيد، وتذكر أن البنوك لا تفعل ذلك من تلقاء نفسها.

11- الهندسية الاجتماعية عبر الهاتف تعتبر من الطرق المفضلة حتى الآن في الاحتيال عبر الإنترنت، حيث يقوم المحتالون بالاتصال بك على أنهم من البنك الذي تتعامل معه وأنهم يحتاجون إلى تفاصيل تسجيل الدخول لتأكيد الهوية أو غيرها من الأسباب، لذا يجب أن تعلم تماماً أن جميع البنوك لا تطلب أي معلومات من هذا النوع واحذر من إفشائها لأي شخص عبر الهاتف.

12- احرص على تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك وتحديث التطبيق البنكي لآخر إصدار.

13- أغلب البنوك تُقدم ميزة الرسائل القصيرة SMS والتي تخبرك من خلالها بأي حركة تمت على حسابك، إن كان البنك الذي تتعامل معه يُقدم هذه الخدمة فاحرص على الاشتراك بها حتى تضمن سلامة جميع الحركات.