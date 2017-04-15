أعلنت مديرية أمن البحيرة حالة الاستنفار الأمنى بدائرة المحافظة لتأمين 44 كنيسة بالإضافة إلى اديرة وادى النطرون بمناسبة احتفال الاخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

ومن جانبه أكد اللواء علاء الدين شوقى مدير الامن أن خطة امنية لتأمين كنائس وأديرة البحيرة تتضمن وجود حرم أمني حول الكنائس وتعيين ضباط نظام ومباحث وافراد نظاميين وسريين ومجموعات قتالية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين كافة اضلع الكنيسة ولتوسيع دائرة الاشتباه بدائرة الكنيسة، اضافة الى تعيين مفتش مفرقعات لتعقيم الكنائس وتعيين خدمات مرورية لتسهيل حركة المرور ولعدم السماح بوجود سيارات او دراجات بخارية داخل الحرم، وتعيين فرد اطفاء مجهز باجهزة الأطفاء على كل كنيسة، موضحا بأنه تم التنسيق مع مسئولي الكنائس لتعيين فرد امن لفحص المترددين على الكنيسة.

وأشار مدير الامن الى عمل أقوال امنية للمرور على دائرة المراكز والاقسام لتحقيق التواجد الأمني على مدار 24 ساعة وتوسيع دائرة الاشتباه والتصدي بكل حزم ودون تهاون لاي اعمال تخريبية لأي محاولة للتعرض للكنائس.

و فاجأ اللواء علاء الدين شوقي- مدير امن البحيرة ،الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة ابوحمص وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية وتفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين.

وتقابل مدير الامن مع مسئولى الكنائس حيث أثنوا على ما تقوم به المديرية من إجراءات مشددة لتأمين الكنائس مؤكدًا عدم التهاون فى الإجراءات الأمنية، وعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها.

وشدد على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.