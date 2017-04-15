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"السياحة بالأقصر" : 1888 نزيلا بالفنادق بالتزامن مع أعياد الربيع
ميناء الاقصر

"السياحة بالأقصر" : 1888 نزيلا بالفنادق بالتزامن مع أعياد الربيع

السبت، 15 ابريل 2017 08:29 م

قال مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالأقصر طلعت العديسي إن إجمالي عدد نزلاء الفنادق الثابتة بلغ ألفا و888 نزيلا ، بواقع 1386 سائحًا من مختلف الجنسيات و502 مصري ، وذلك بالتزامن مع حلول شم النسيم والأعياد.

وأوضح العديسي - في تصريح اليوم السبت - أن الصينيين جاؤا على قمة الجنسيات الأكثر زيارة للأقصر هذه الأيام، بواقع 544 صينيا ، يليهم البريطانيون والفرنسيون والأمريكان.

ولفت إلى وصول مستشار سفير ألمانيا بالقاهرة وحرمه للأقصر في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالبرين الغربي والشرقي لمدة 5 أيام ، بالإضافة إلى قيام سكرتير أول سفارة النرويج بالقاهرة بزيارة الوديان والمعابد والمقابر الأثرية.

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