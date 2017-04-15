 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 09:04 مساءً
روابط سريعة
جويتريس: ليبيا معرضة لخطر العودة مرة أخرى لنزاع أوسع نطاقا
الامين العام الجديد للامم المتحدة جوتيريش‎

جويتريس: ليبيا معرضة لخطر العودة مرة أخرى لنزاع أوسع نطاقا

السبت، 15 ابريل 2017 08:31 م
أ ش أ

حذر أنطونيو جويتريس الأمين العام للأمم المتحدة اليوم السبت من أن ليبيا تواجه خطر العودة مرة أخرى إلى نزاع أوسع نطاقا في ضوء الأوضاع الأمنية المشتعلة في طرابلس ، فضلا عن القتال الدائر في المناطق الغنية بالبترول شرقي البلاد.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن جوتيريس أعرب - في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي عن شعوره بالانزعاج إزاء تجدد التصعيد على الصعيد العسكري ، علاوة على حالة الجمود الراهنة على الصعيد السياسي في ليبيا.

وكشف جوتيريس النقاب عن أن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر على أي أراض في ليبيا ؛ غير أن بعض عناصره ما زالت هناك وتتحمل المسئولية عن الهجمات التي وقعت مؤخرا في مناطق مختلفة من ليبيا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3