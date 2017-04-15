حذر أنطونيو جويتريس الأمين العام للأمم المتحدة اليوم السبت من أن ليبيا تواجه خطر العودة مرة أخرى إلى نزاع أوسع نطاقا في ضوء الأوضاع الأمنية المشتعلة في طرابلس ، فضلا عن القتال الدائر في المناطق الغنية بالبترول شرقي البلاد.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن جوتيريس أعرب - في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي عن شعوره بالانزعاج إزاء تجدد التصعيد على الصعيد العسكري ، علاوة على حالة الجمود الراهنة على الصعيد السياسي في ليبيا.

وكشف جوتيريس النقاب عن أن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر على أي أراض في ليبيا ؛ غير أن بعض عناصره ما زالت هناك وتتحمل المسئولية عن الهجمات التي وقعت مؤخرا في مناطق مختلفة من ليبيا.