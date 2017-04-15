قال الإعلامى أحمد موسى إن هناك أنباء تتردد منذ الخميس الماضى عن وقوع انقلاب فى قطر بعد أن تناقلت وسائل الإعلام المختلفة تقارير عن وقوع انقلاب على تميم فى قطر، حيث تردّد أن والده هو من يقوم بالانقلاب على نجله لتنصيب نجله الآخر من زوجته الثانية بدلاً منه.

وأضاف “موسى” خلال برنامج “على مسئوليتى” الذى يذاع على قناة “صدى البلد” أن هناك تقارير صادرة من الأسر الحاكمة فى قطر تؤكد أن تميم أمير قطر لديه اختلال عقلى، مطلقًا هاشتاج «# تميم_مختل_عقليا»، مطالبًا الجمهور بالتفاعل مع الهاشتاج ومنحه أولوية.