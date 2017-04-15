عبر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مؤمن سليمان عن سعادته بعد تأهل فريقه إلي دوري المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وتأهل سموحة علي حساب فريق بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف دون رد ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت علي ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب ، في إطار منافسات المرحلة الثانية من دور 32 للبطولة نفسها.

وأكد المدير الفني لسموحة مؤمن سليمان أن فريق بيدفيست الجنوب إفريقي مميز للغاية ولديه قدرات عالية ، وأنه من أقوى الفرق من الناحية التنظيمية ، إلي جانب تمتعه بلاعبين يجمعون بين الشباب والمهارة ، ويتميز بالنواحي البدنية ويقدم أفضل مبارياته خارج ملعبه.

وأضاف ” نجحنا في تحقيق هدفنا بالتأهل لدور الستة عشر علي حساب منافس شرس ، بغض النظر عن الأداء الذي قدمه اللاعبون ، والنتيجة في تلك المواجهات الصعبة أهم من الأداء”.

وأكد أن أداء لاعبيه تراجع في أغلب فترات شوط المباراة الثاني من خلال التقهقر للخلف نتيجة ضغط المنافس لتعويض تأخره ، علي عكس شوط المباراة الأول الذي نجح فيه سموحة في فرض سيطرته وطريقة لعبه علي مجريات الأمور.

وقد قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر صرف مكافآت فورية للاعبي الفريق بعد الفوز، حيث أشاد رئيس النادي بقدرات وإمكانيات لاعبي الفريق وإنجازهم بالتأهل لدوري المجموعات.