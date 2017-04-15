تنظم القوات المسلحة، تزامنا مع احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وبالتنسيق مع الكنيسة، مراسم لقداس عيد القيامة لمصابى الأحداث الإرهابية وأسرهم بالمجمع الطبى بالمعادى والجلاء العسكرى.

وترسل الكنيسة وفدا كنسياً لإقامة القداس بحضور مصابى أحداث كنيستى مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية ومصابى القوات المسلحة من الأقباط .

تأتى إقامة القداس بالمستشفيات العسكرية لتؤكد على التلاحم والروح الوطنية الواحدة التى تربط أبناء الوطن .

يقام القداس بحضور عدد من أهالى مصابى الأحداث الإرهابية بكنيستى طنطا والإسكندرية ومصابى القوات المسلحة فى الحرب على الإرهاب من الأقباط والأطقم الطبية بمستشفى المعادى والجلاء.