 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 09:14 مساءً
روابط سريعة
الكنيسة تنظم قداس عيد القيامة للمصابين بمستشفيات القوات المسلحة
وفد من الأزهر والكنيسة يزور مصابي تفجير «طنطا»

الكنيسة تنظم قداس عيد القيامة للمصابين بمستشفيات القوات المسلحة

السبت، 15 ابريل 2017 08:26 م

تنظم القوات المسلحة، تزامنا مع احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وبالتنسيق مع الكنيسة، مراسم لقداس عيد القيامة لمصابى الأحداث الإرهابية وأسرهم بالمجمع الطبى بالمعادى والجلاء العسكرى.

وترسل الكنيسة وفدا كنسياً لإقامة القداس بحضور مصابى أحداث كنيستى مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية ومصابى القوات المسلحة من الأقباط .

تأتى إقامة القداس بالمستشفيات العسكرية لتؤكد على التلاحم والروح الوطنية الواحدة التى تربط أبناء الوطن .

يقام القداس بحضور عدد من أهالى مصابى الأحداث الإرهابية بكنيستى طنطا والإسكندرية ومصابى القوات المسلحة فى الحرب على الإرهاب من الأقباط والأطقم الطبية بمستشفى المعادى والجلاء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3