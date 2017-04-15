لا تتحدث الفنانة المصرية حنان سليمان كثيرا عن حياتها الشخصية ولا يعرف الجمهور أي من تفاصيلها.

حنان سليمان كشفت مؤخرا أن لها ابن في سن الشباب، ونشرت صور له على حسابها عبر موقع «أنستجرام»، ولاحظ الجمهور أن هناك شبه بين ابن حنان سليمان وبين والدته.

الجمهور لا يعرف أن يحيى فودة نجل الفنانة هو ممثل شاب شارك في بعض الأعمال ومنها : «تفاحة آدم، كرم الكينج، حكايات بنات».